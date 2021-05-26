وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا

طرابلس 26 مايو 2021 (وال) – استقبل وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، السيد أحمد ابو خزام اليوم الأربعاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا السيد جوزيبي غاريمالدي، مرحبًا في الوقت ذاته بجهود التي تبذلها السفارة الإيطالية في التواصل مع الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الدولتين.

واستعرض السفير الإيطالي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، جهود الحكومة الإيطالية في دعم برامج الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا، ونشاط المؤسسات الإيطالية الإنسانية، بما فيها المسائل المتعلقة بعودة النازحين لمناطقهم.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على التنسيق الكامل لجهود المنظمات الإيطالية الإنسانية مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في المستقبل المنظور. (وال) س خ/ ر ت

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