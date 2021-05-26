” صنع الله ” والمدير التنفيذي لشركة ” شلمبرجير” يُشيدان بمستوى الشراكة الإستراتيجية في مجال النفط

طرابلس 26 مايو 2021 ( وال )- شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس ” مصطفى صنع الله ” والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ” شلمبرجير ” اوليفر لي بوش ” في أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة اسطنبول بتركيا.

حيث أفتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة هذا المنتدى بكلمة رحب بها بالحضور والعلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ” شلمبرجير ” التي تمتد لعقود ومنذ اكتشاف النفط في ليبيا.

وأشار ” صنع الله ” على أهمية البرامج المشتركة التي تنفذ حاليا بخصوص تحسين الإنتاج ومساهمة الشركة في إعادة إنتاج الآبار المقفلة ، وكذلك إنشاء مركز تدريب ببنغازي الذي يهتم بتنمية القوى العاملة وتنمية مهاراتهم والذي باشر فعلا بتنفيذ أول برامجه التدريبية بمدينة بنغازي.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لشركة ” شلمبرجير ” في كلمته بمستوى الشراكة الإستراتيجية مع قطاع النفط الليبي والتواجد الدائم لشركتهم في ليبيا وفي أصعب الظروف التي مرت بها ليبيا.

تخلل هذا المنتدى آخر التقنيات المستعملة في إنتاج المكامن النفطية، خاصة فيما يتعلق بإدارة المكامن بالطرق المُثلى والمحافظة عليها.

كما تطرق المنتدى لآخر تقنيات إعادة الدخول للآبار وتحسين إنتاجيتها سواءً عن طريق الحفر الأفقي أو الحفر المائل وأجريت العديد من المداخلات من السادة الحضور.

كما خصص جانب من هذا المنتدى للتقنيات المتاحة لشركة شلمبرجير في مجال تقييم وإعادة تأهيل المعدات السطحية.

كما حضر هذا المنتدى عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط ” بالقاسم شنقير “و رؤساء الشركات المنتجة ومدراء الإدارات الفنية بقطاع النفط ، كما حضره المدراء التنفيذيين لكل من أمريكا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونخبة من المختصين من شركة شلمبرجير. (وال)

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