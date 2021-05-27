أوضح رئيس حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) ، يحيى السنوار ، أهمية الدور الذي تلعبه موسكو في أحداث منطققة الشرق الاوسط واصفاً إياه بالمؤثر .

حيث قال السنوار في تصريح له أن “سياسة روسيا كانت مؤثرة في المنطقة خلال السنوات الماضية، وتحديداً خلال الأيام الماضية” ، مشيراً إلى عدوان غزة الأخير ، وفقأً لروسيا اليوم .

و أكد رئيس الحركة على وجود تعاون و تنسيق بين حماس و روسيا ، مبيناً ان “مستوى التنسيق بين “حماس” وروسيا سيكون على مستوى عال خلال الفترة القادمة“.

هذا و أفاد السنوار بأن الضرر الذي ألحقه العودان الإسرائيلي على أنفاق غزة لا يزيد عن الـ5%، لافتًا إلى التطور الكبير في قدرات المقاومة القتالية وتمكنها من إطلاق مئات الصواريخ في الدقيقة الواحدة، بمدى يتراوح بين 100 إلى 200 كلم.

وبلهجة قوية أضاف السنوار أن المقاومة تملك حاليًا حوالي 10 آلاف استشهادي قادرين على الرد على الاعتداءات بالقدس.

وأكد بأن إسرائيل هي التي بدأت بالعدوان بعد محاولتها التي وصفها بالحماقة، لإخلاء المسجد الأقصى من المسلمين، وأنهم دافعوا عن كلمتهم بالحديد والنار، حسب قوله.

ومضى في القول: “صواريخنا ضربت القدس في البداية، حتى يدرك الاحتلال أن للأقصى رجال قادرون على حمايته، القدس والأقصى والشيخ جراح سنضحى بالغالي من أجلهم”.

وشدد رئيس حركة حماس في غزة، أن مصطلح التعايش في الداخل الفلسطيني قد سقط للأبد، مؤكدًا قدرة كتائب القسام وسرايا القدس على مواصلة مشوار المقاومة إلى حين التحرير.

واستهزأ السنوار بإسرائيل حينما أكد أن ما حدث من إطلاق لصواريخ المقاومة لا يعد سوى مناورة في حال عاد الاحتلال للمساس بالمسجد الأقصى.

وكشف السنوار بأن الشهيد جمال الزبدة كان مصرًا على اللحاق بالمجاهدين في فلسطين، تاركًا عمله في وكالة ناسا للفضاء الأمريكية، مقدمًا تحيته لقائد كتائب القسام محمد الضيف وجميع المجاهدين.

ويوم الإثنين الماضي شارك قائد حركة حماس يحيى السنوار في حفل تأبين لأقامته الحركة في قطاع غزة لتأبين عدد من الشهداء الذين قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

ويعد هذا الظهور هو الثاني لقائد حركة حماس في غزة منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فجر الجمعة الماضية، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

The post السنوار : الدور الروسي في الشرق الأوسط مفصلي و حساس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ