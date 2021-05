الصحة المصرية تنشر التقرير الوبائي اليومي لانتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، في بيانها اليومي الذي يرصد الوضع الوبائي أنها قامت بتسجيل 1151 إصابة و 43 وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الأربعاء .

ووفقاً لقناة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد ،أنه “تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 257275 إصابة “.

كما أشار إلى أن “ الصحة المصرية رصدت خلال اليوم الماضي 43 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و و14850 شخصا” .

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، قد اكد أن جميع اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ في مصر، “آمنة وذات جودة”.

وقال ياسين موضحاً: “نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية إلى أن: “رخصة الاستخدام الطارئ مؤقتة ولها إجراءات محددة يتم من خلالها تقييم الملفات بصورة تفصيلية، وعمل اختبارات معملية على عينة اللقاحات”.

كما نوه ياسين إلى أنه: “لا يتم الاكتفاء بحصول اللقاحات على رخصة الاستخدام الطارئ من الدول المرجعية المعتمدة فقط، حيث أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء هدفها التأكد من جودة ومأمونية اللقاحات قبل دخولها مصر”.

و بدوره قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

وأوضح عضو مجلس النواب:” أن المرضى الذين يستخدمون الكورتيزون،و المضادات الحيوية بكثرة، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، هم الأكثر عرضة بلإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، و أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دوما إصابة بالفطريات”.

وقال رئيس اللجنة:” أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس”.

