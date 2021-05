زيدان .. أسطورة الريال يقرر الخروج من أسوار البرنابيو

تناقلت العديد من المصادر الموثوقة في الوسط الرياضي الإسباني خبر يفيد بنية مدرب الريال زين الدين زيدان بترك النادي و البحث عن وجهة جديدة .

حيث نشر أحد الصحفيين الرياضيين في مدريد عبر حسابه الرسمي تأكيداً للإشاعات المتداولة في الأوساط الكروية، قائلاً أن “زيدان قرر مغادرة ريال مدريد بأثر فوري”.

و يذكر أن الفرنسي الذي كان في وقت من الأوقات أحد أبرز نجوم الفريق الملكي كلاعب ، حقق خلال مسيرته التدريبية مع الريال 11 لقباً بينهم ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا و هو إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أحد .

و لكن إشارات الاستفهام بدأت تلف حوله في نهاية الموسم الفائت والموسم الحالي الذي خرج منه بدون ألقاب ، مما دفعه للتفكير بالخروج و البحث عن مغامرة تدريبية جديدة .

وازدادت الشائعات حول مستقبل زيدان خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وأثار زيدان الجدل حول مستقبله بعد تصريحات له قال فيها: “أركز على إنهاء الموسم، ما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور أسهل للنادي لأنه لطالما قدم لي كل شيء، لكن في الوقت الحالي، هدفي هو الفوز في المباريات الأربع المتبقية وإنهاء الموسم بشكل جيد، هذا ما يجعلني مشغولًا”.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قوله إإن يوفنتوس يضع زيدان على رأس أولوياته لخلافة أندريا بيرلو، الذي قدم موسمًا سيئًا للغاية في تورينو.

ويتوقع يوفنتوس أن يرحل زيدان عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر تلك الفرصة للانقضاض عليه وإحضاره إلى السيدة العجوز.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، هو الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد.

وارتبط اسم أليجري في وقت سابق، بتولي تدريب ريال مدريد، وتحديدًا خلال قيادته ليوفنتوس، قبل عودة زيدان من جديد.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل، حسبما أفاد (كووورة العربي).

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسي بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.

The post زيدان .. أسطورة الريال يقرر الخروج من أسوار البرنابيو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ