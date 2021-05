شعبان : الانتخابات الرئاسية ستحمل تغييرات بالنسبة للعلاقات الخارجية

أكدت بثينة شعبان ، مستشارة الرئيس السوري ، أن الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية ستجبر العديد من الدول إلى إعادة النظر في علاقتها ع سوريا .

حيث قالت شعبان في تصريح لوكالة سبوتنيك أن “بعض الدول العربية ستعيد النظر في سياساتها مدركة أن إضعاف سوريا يعني إضعاف العالم العربي كله”.

و أضافت “نأمل أن تراجع بعض الدول العربية قراراتها تجاه سوريا التي بتاريخها لم تتعامل بكبر، حتى مع الأطراف التي وجهت لها ضربة هنا وضربة هناك”.

و عن العملية الانتخابية التي جرت في سوريا أمس الأربعاء ، قالت شعبان “الشعب السوري اليوم قال كلمته دعما لوحدة سوريا وانتصارها ودعما لقيادة سوريا، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد”.

و أشارت إلى أن “الشعب السوري قد تجاوز بوعيه حملات التشويش والتضليل التي تشنها الدول الغربية ضدنا منذ بداية الحرب على سوريا ” .

كما تحدثت المستشارة عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير السياحة السوري محمد مارتيني إلى السعودية ، قائلةً أن “الأيام القادمة قد تحمل معها نتائج إيجابية”.

و أكّدت بثينة أن هذه الزيارة “لم تكن ممكنة في الأعوام الماضية”، مشيرة إلى أنها “خطوة إيجابية و تطور كبير في إطار السعي ”.

وبشأن المرحلية الحالية التي تمر بها سوريا، قالت مسشارة الأسد: إن “ما قام به الشعب السوري هو أبلغ رد على من حاول أن يصف ما جرى في البلاد، بحرب أهلية وحاول التفريق بين أبناء الشعب وبين الشعب والجيش”.

وأضافت مستشارة الأسد: “لا يهمنا مواقف الدول الغربية، ويهمنا شعبنا أولاً وثانياً حلفاؤنا وأصدقاؤنا، أما الجهات التي أرسلت ارهابيين وتآمرت علينا فلا يهمنا الحملات الاعلامية التي يقومون بها”.

هذا و توجه وزير السياحة السوري ، محمد رامي مارتيني ، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعالية سياحية لثلاث ايام .

حيث استقبلت العاصمة الرياض الوفد السياحي السوري برئاسة مارتيني للمشارة في فعالية سياحية على مستوى السعودية ، وذلك بعد انقطاع دام لعشرة أعوام بين البلدين .

و تعليقاً على هذا الخبر ، قال أحد المسؤولين في وزارة السياحة الروسية أن ” زيارة الوزير مارتيني للرياض جاءت تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية و منظمة السياحة العالمية”.

و أضاف أن” الوفد السياحي السوري سيشارك بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إضافة إلى مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض “.

