الدولار.. ارتفاع تاريخي وغير مسبوق في الموازي السوداني

انهيار جديد يشهده الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الخميس.

وأرجع تجار في حديثهم لـ”أخبار سوق عكاظ” بأن الارتفاع سببه الطلب المتزايد على العملة الخضراء “الدولار”، مقابل شح في المعروض.

هذا وقد بلغ سعر صرف الدولار بحسب “متعاملون” في السوق السوداء 447 جنيهاً، حيث يعتبر ذلك ارتفاع تاريخي وغير مسبوق.

وفي السياق، كشف بنك السودان المركزي أمس الأربعاء عن الطلبات التي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استلامه (137) طلبًا، وأنه وافق على (66) طلب.

وأصدر بنك السودان تعميمًا صحفيًا أوضح فيه أن السعر الأعلى الذي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي يبلغ (420.06) جنيهًا للدولار، فيما بلغ أقل سعر (401) جنيهًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 40,000,000.0 دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي.

وأكد البنك أنه استبعد (71) طلبًا لأنها لم تلتزم بالشروط التي تم وضعها، حيث أنها لم تلتزم بقائمة السلع الضرورية، فضلًا عن تقديم بعض العملاء لطلبات لبنوك أخرى.

وأوضح أن قيمة الطلبات التي تم استلامها تعادل حوالي 46,221,435.1.

وشملت القائمة عدد من السلع من بينها ورق طباعة، قطع غيار ولايات ومعدات، إطارات شاحنات، مولدات كهربائية، حفارات، قطع غيار حافلات سفرية، معدات ورش ومدخلات إنتاج صناعي ومواد بلاستيك وسماد وخام حديد وكلور، صودا كاوية، شاي، كبريت منزلي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سيقيم مزاد للنقد الأجنبي، وذلك الموافق السادس والعشرون من مايو الجارى.

وكشف المركزي أن المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات بنك السودان للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

وأوضح البنك أن المزاد يحمل الرقم 1/2021 وأن حجم المزاد 40 مليون دولار، موضحاً أن الحد الأعلى المسموح به لقيمة الطلب، هو 20 في المئة من حجم المزاد الكلي.

كما أوضح بنك السودان أن المزاد يقتصر على المصارف فقط، على يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد، وذلك مع توضيح الرمز الإنتمائي والرقم الضريبي.

