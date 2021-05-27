غادر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، متوجهاً إلى تركيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الحكومة التركية.

ويرافق حميدتي في هذه الزيارة كل من وزير الزراعة والغابات، الطاهر حربي، وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، ووزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم عبد النبي، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

بالإضافة إلى وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، عبدالله يحيى، إلى جانب عدد من المسؤولين.

هذا وتأتي الزيارة بغرض بحث العلاقات الثنائية بين البلدين “تركيا والسودان” والعمل على تطويرها في كافة المجالات.

وتوقعت المصادر ات يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات تخص إقامة مشاريع مشتركة، تصب في إطار دعم مسار العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، تلقى في 19 من مايو الجاري، دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

إذ سلم السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

وأوضحت الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تم توجيها إلى حميدتي لزيارة تركيا خلال يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري.

وفي ذات السياق، قالت تركيا أمس الأربعاء إنها تسعى لاتباع سياسية جديدة مع السودان، من خلال تقريب وجهات النظر بين سلطتي البلدين، وتنفيذ زيارات متبادلة لوفود رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة.

في الأثناء عقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي اليوم الأربعاء اجتماعًا مع السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وشدد اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، عبر كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأهمية تطويرها مستقبلًا.

وأوضح السفير التركي أن بلاده تنفذ العديد من المشروعات والاستثمارات الكبيرة عملت تركيا على إقامتها في السودان، من أجل تحقيق الفائدة والمنفعة المتبادلة.

وأكد أوغلو أن تركيا تسعى لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في البدلين، من خلال إقامة زيارات رفيعة المستوى والتي من المنتظر أن تجرى في الأيام المقبلة.

The post على رأس وفد عالي المستوى.. حميدتي يغادر إلى تركيا appeared first on Souk Ukkaz News.

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