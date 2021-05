هاجم وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا إلى أن الأدوية والحليب مقطوعه ومخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها

وجاء ذلك خلال تغريدة كتب فيها وزير الصحة اللبناني: “منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً ونهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها”.

وتابع قائلا: “أنا مش زبون عندكم، ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية، خلصنا بقى”، وفقا لموقع روسيا اليوم

إضراب عام في لبنان احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي والمعيشي

وفي سياق انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، قام محتجون في لبنان، امس الأربعاء، بتنظيم إضراب عام احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي وصل إليها بلدهم.

وذكرت وكالات أنباء، اليوم الأربعاء، أن الإضراب العام ترافق مع تحركات احتجاجية في عدد من المناطق، للمطالبة بتشكيل حكومة وتحسين الأجور والوضع المعيشي، في البلاد.

وشمل الإضراب عدداً من الإدارات اللبنانية، وقطع الطرق الرئيسة، واعتصامات في المؤسسات العامة والخاصة في بيروت وبقية المحافظات، واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية ومراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويعاني لبنان من أكثر من عام من أسوأ ازمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتفاقمت الأزمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس/ آب عام 2020.

وشهد لبنان احتجاجات في الآونة الاخيرة تنديداَ بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وغلاء الأسعار نتيجة تدني قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء لمتوسط 12 ألف ليرة، مقابل 1510 للسعر الحكومي الرسمي.

وفي سياق متصل، أعلنت سلسلة مطاعم بيتزا هت عن إغلاق جميع فروعها في لبنان، وعزت السبب في قرارها إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وجاء إعلان بيتزا هت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن إغلاقها فروعها الثمانية في أرجاء لبنان، مع وعدها زبائنها في لبنان بالعودة قائلة: “شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى”.

The post وزير الصحة اللبناني بلهجة غاضبة: ’أنا مش زبون عندكم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ