ليبيا .. الانتخابات و المصالحة على طالة الحوار مع بريطانيا

أكدت بعض المصادر أن موسى الكوني ، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا ، التقى بالسفير البريطاني في طرابلس للبحث في ملفات ليبية حساسة .

حيث احتضنت العاصمة طرابلس لقاء الكوني بالسفير نيكولاس هوبتون ، مساء الأمس الأربعاء ، للبحث في ملفي الانتخابات المقبلة و المصالحة الوطنية الشاملة بين أطراف ليبيا .

و قال الناطقة باسم المجلس الرئاسي ، نجوى وهيبة ، أن اللقاء ” تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، وملف المصالحة الوطنية ” ، وفقاً للأناضول .

كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا المشتركة “الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية” .

ليبيا.. اجتماع لملتقى الحوار السياسي لتحديد مصير الانتخابات

اجتمع أمس الأربعاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بغرض اعتماد القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تجري على أساسها الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.

ويأتي اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي وسط خلافات حادة بين أعضائه بشأن طريقة انتخاب الرئيس القادم.

هذا وتتوجه أنظار الليبيين إلى مخرجات هذا الاجتماع الافتراضي الذي يمتد على يومين بإشراف من البعثة الأممية في ليبيا.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذا الاجتماع حاسمة في تحديد مصير الانتخابات.

وبدوره أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد “متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو”.

وفي هذا الصدد فإن هناك تباين في الأراء بين أعضاء ملتقى الحوار، حيث يرى تيار تنظيم الإخوان أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط، دون انتخابات رئاسية.

بينما هناك تيار آخر يرى أن يكون انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الشعب، عبر الاقتراع السر الحر.

في السياق ذاته كشف عدد من المراقبين في ليبيا، أن هناك مخططاً مدروساً، من قبل أطراف داخلية، لتعطيل الانتخابات الليبية، المقررة بنهاية العام الجاري.

هذا ويعتبر تهديد واشنطن قبل أيام، بأنها ستفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، دليل واضح على تلك المخاوف، بحسب العربية”.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم الـ24 شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا.

