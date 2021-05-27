ميركل تبحث مع السيسي تثبيت هدنة غزة والتطورات في ليبيا

برلين 27 مايو 2021 (وال) -أكدت برلين أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجرت أمس الأربعاء اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا خلاله آخر مستجدات النزاع الفلسطيني-الصهيوني.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان أصدره أمس الأربعاء، أن ميركل خلال المكالمة التي جرت بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو، شكرت مصر على دوره في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المستشارة الألمانية والرئيس المصري، اتفقا على ضرورة مواصلة استقرار نظام وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات سياسية بين طرفي النزاع.

ولفت البيان إلى أن ميركل والسيسي بحثا أيضا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وكذلك طيفا من المسائل الثنائية والاقتصادية.(وال برلين) س خ.

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