فياريال يتوج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه

توج نادي فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نادي مانشستر يونايتد بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي .

شهد الشوط الأول تقدم فياريال بهدف حمل توقيع المهاجم الإسباني جيرارد مورينو عند الدقيقة 29 ، ليحقق إدينسون كافاني هدف التعادل للشياطين الحمر عند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني .

لتذهب المباراة بعد ذلك إلى الوقت الإضافي والذي انتهى أيضاً بالتعادل بعد فشل الفريقين بحسم النتيجة لتنتهي المباراة والوقت الإضافي بالتعادل بهدف لمثله ، وفقاً لما ذكر موقع بطولات .

وقد جقق فياريال اللقب بعد أن سدد 11 ركلة جزاء سجل فيها كافة اللاعبون حتى جاء حارس الشياطين الحمر ديفيد دي خيا وأضاع الركلة الخاصة به ومنح اللقب للنادي الإسباني .

وفي سياق مختلف أكد تقرير صحفي، أن مانشستر يونايتد، بات على أعتاب الإعلان عن تمديد تعاقده مع الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم الفريق.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن كافاني وقع على عقود تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، حيث أنهى الطرفان جميع الأمور بعدما وافق كافاني على البقاء في مانشستر.

وأضاف أن “كافاني وافق على تمديد عقده بعدما أقنعه سولسكاير المدير الفني لليونايتد، وإدارة مانشستر بالبقاء”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وتابع أن المهاجم الأوروجواياني، مدد عقده لموسم آخر إضافي لينتهي في صيف 2022 المقبل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل رشحت العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة متعلقة برغبة مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

إلا أن أنباء خرجت بوقت سابق لتنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني لم يكن في الأساس ضمن حسابات النادي الإنجليزي، وفقًا لموقع (جول العربي).

ومع قرب نهاية عقد راموس مع النادي الملكي فور انتهاء الموسم الجاري، تحدثت الكثير من الصحف بأن صخرة الدفاع لن يجدد تعاقده مع ريال مدريد، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الراتب.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد واللاعب راموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ولكن الصحفي الرياضي الشهير “فابريتسيو رومانو” أكد بأن اليونايتد لم يتواصل مع راموس إطلاقًا، سواء مع اللاعب نفسه أو وكيل أعماله.

ولم تستقر إدارة اليونايتد حتى الآن على الاسم الذي ستسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بخصوص تدعيم قلب الدفاع، على أن يتم تحديده في الأشهر القادمة.

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