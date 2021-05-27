مصر توجه دعوات لإسرائيل وحماس لإجراء مباحثات في العاصمة المصرية

أفادت القناة 11 الإسرائيلية أن مصر وجهت الدعوة إلى إسرائيل ، و حركة حماس ، لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم ذكرت القناة الإسرائيلية أن” المباحثات تشمل أيضا التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع”.

وأشارت القناة أن” إسرائيل تشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، موضحة أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار قطاع غزة مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين “.

كما قالت إن “ضابطا مصريا برتبة جنرال وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن المباحثات و لم يتم تحديد موعدها بعد “.

وفي السياق كان قد بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وسبل إحياء السلام في المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن “الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن لافتاً إلى أن “الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة”.

وأضاف المتحدث الرئاسي: إنه “تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها”.

ونوّه راضي، إلى أن “بايدن أكد عزم الولايات المتحدة على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار”.

كما أشار راضي، إلى أن “الرئيس الأمريكي أعرب عن تقدير بلاده البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسي والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص”.

وأعرب الرئيس المصري، في منشور له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن سعادته بحديثه المطول مع نظيره الأمريكي.

وقال السيسي في تغريدته: “سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدنوالذى إتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة … وأود أن اؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية”.

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