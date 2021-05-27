ولاية البحر الأحمر…اعتقال 8 متهمين في اشتباكات قبلية

أعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر اعتقال 8 متهمين و وفتح ١٥ بلاغا “تحقيقا” جنائيا” في اشتباكات قبلية دامية ضربت مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وبعد فوضى الاشتباكات القبلية قبل أيام، اتخذت اللجنة الأمنية عدة إجراءات لحفظ سلامة وأمن المواطنين منها الارتكازات “الكمائن” على الطرق العامة واستمرار عمل الأطراف المشتركة الليلية والنهارية للمحافظة على انسياب الحركة في الطرق القومية والداخلية بالولاية.

هدوء

وأكدت اللجنة الأمنية في بيانها “هدوء الأحوال تماما في كافة أنحاء ولاية البحر الأحمر، وسير الحياة بصورة طبيعية”، مؤكدة أنها “لن تتهاون في حسم الفوضى والقبض على المتفلتين”.

والإثنين الماضي، أصدر عبدالله شنقراي أوهاج، والي ولاية البحر الأحمر، أمرا بحظر التجول والتجمهر في بعض مناطق الولاية.

وقال الوالي في بيان : “يحظر التجوال في منطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع) من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا”.

وتابع البيان “كما يحظر التجمهر في الطريق الرئيسي والتجمعات في المقاهي والأندية في تلك المناطق، وفرض حظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع للأوامر أو التوجيهات”.

كما شمل الحظر منع نشر الشائعات أو التحريض وتأجيج الصراع بين المكونات القبلية عبر الوسائط المختلفة.

الحظر

وتم إصدار الحظر في ولاية البحر الأحمر قبل عدة أيام وفقاً لأمر طوارئ رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١م م والخاص بحظر التجوال والتجمهر بالطريق الرئيسي بمنطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع).

وكذلك شمل القرار الصادر اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في منطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع) من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، و حظر التجمهر في الطريق الرئيسي والتجمعات في القهاوي والأندية والأماكن العامة بمنطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع).

كما شمل حظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات، و حظر نشر الشائعات أو التحريض لتأجيج الصراع بين المكونات القبلية عبر الوسائط المختلفة.

علاوة على ذلك شدد القرار على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض يعاقب وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة لسنة ١٩٩٧م.