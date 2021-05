الصحة العالمية: لم يتم تسجيل أي اصابة بالسلالة الهندية في مصر

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أنه لايوجد حالات إصابة بفيروس كورونا السلالة الهندية في مصر حتى الآن.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” أن:” إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين”.

وعند سؤالها بحقيقه اصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت:” أن الخبر تم تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته”.

وشددت القصير على:”ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن:” الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة”

وأكدت ايضا:” أن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا”.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، قد اكد أن جميع اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ في مصر، “آمنة وذات جودة”.

وقال ياسين موضحاً: “نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ”.

و بدوره قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

وأوضح عضو مجلس النواب:” أن المرضى الذين يستخدمون الكورتيزون،و المضادات الحيوية بكثرة، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، هم الأكثر عرضة بلإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، و أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دوما إصابة بالفطريات”.

وقال رئيس اللجنة بمجلس النواب :” أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس”.

