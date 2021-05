ولي عهد أبوظبي يصل الأردن لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي، اليوم الخميس، العاصمة الإماراتية أبوظبي متوجها إلى الاردن، لبحث العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي ،العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري.

ورافق ولي عهد أبوظبي، كلا من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

كما كان في الاستقبال الوفد الإماراتي كلا من رئيس الوزراء الاردني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب العاهل الأردني، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق دعم القضية الفلسطينية، شف بيان من مكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن,أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.

حيث تشمل هذه المساعدات الجديدة ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها في الضفة الغربية وغزة وكذلك 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني.

كما ستدعم هذه المساعدات الحيوية المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ والغذاء وكذلك مواد الإغاثة والرعاية الصحية فضلا عن دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الذين عانوا من الصدمات النفسية.

بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومن خلال العمل مع الكونغرس، تعتزم تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والإنتعاش في الضفة الغربية وغزة.

وسيؤدي هذا التمويل إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.

وتأتي هذه المساعدات كإضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والتنموية وكذلك المساعدات الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، التي تم الإعلان عنها في شهري مارس وأبريل، وبذلك تصل المساعدات الأميركية المخطط لها إلى أكثر من 360 مليون دولار.

