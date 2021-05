الملك سلمان وولي عهده يهنئان إثيوبيا بمناسبة العيد الوطني

أرسل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، لرئيسة جمهورية إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقال الملك السعودي، في برقية التهنئة التي أرسلها لرئيسة إثيوبيا: “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

حيث قال ولي العهد السعودي في برقيته:”أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أحتفلت العائلة الملكية السعودية، بعقد قران الإبنه الوحيدة للملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز.

حيث تم عقد زواج الأميرة حصة سلمان آل سعود على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، والذي يشعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.

وحضر الزواج الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء، وسط أجواء من البساطه و الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه.

الجدير بالذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما،وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي .

وفي سياق اخر، منح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي، لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وشاح الملك عبدالعزيز.

هذا ونشر الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر “تويتر”، صور التكريم والوسام على صفحته وشكر من خلاله الملك وولي العهد.

وكتب في الصورة : “تلقيت تكريما تشرفت به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.. أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة”.

