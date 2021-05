بعد إغلاقها 3 أيام.. الإدارة الذاتية: فتح المعابر الحدودية مع الحكومة السورية

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا قراراً بإعادة فتح المعابر الحدودية مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بعد مرور ثلاثة أيام على إغلاقها.

وجاء في القرار الصادر عن “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمالي وشرقي سوريا” اليوم، الخميس 27 من أيار، أن جميع المعابر الحدودية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام ستُفتح اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، بعد طي قرار الإغلاق السابق، دون ذكر تفاصيل إضافية حول أسباب القرارين، بحسب موقع “نورث برس”.

وكانت “الإدارة” في 24 من أيار الحالي، أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق المعابر الحدودية كافة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية، حتى إشعار آخر، ودون ذكر الأسباب.

ولكن مصدر من “الإدارة الذاتية” (طلب عدم ذكر اسمه)، أوضح أن القرار متعلق بالانتخابات التي يجريها النظام.

بينما نقلت وكالة “نورث برس“، اليوم الخميس، عن مصادر في “الإدارة” لم تُسمها، أن قرار إغلاق المعابر جاء بسبب الصراع الروسي والإيراني على إيرادات المعابر، واستبعدت المصادر وجود خلافات سياسية بين “الإدارة” وحكومة النظام السوري، قد تكون أدت إلى اتخاذ القرار.

وانتهت عملية الانتخابات الرئاسية في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية، مساء أمس الأربعاء 26 من أيار، عند منتصف الليل، وبدأت عملية فرز الأصوات في مختلف المراكز الانتخابية.

وكان “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، الذراع السياسية لـ”الإدارة الذاتية”، أعلن في 24 من أيار الحالي، عدم مشاركته في الانتخابات التي يجريها النظام السوري.

وقال “مسد”، إنه “غير معني بأي انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفًا في أي إجراء انتخابي يخالف القرار الأممي (2254)”، مضيفًا أن حكومة النظام “تعرقل تحقيق مسار سياسي”، رغم سعي المجلس للتفاوض مع دمشق.

وتصل بين مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” والنظام معابر “الطبقة” و”الحوراء” و”السبخة” كمعابر رسمية، إضافة إلى أكثر من عشرة معابر للتهريب.

وفي وقت سابق كانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مدعومة بقوات أمريكية أقدمت على اعتقال عدد من المدنيين المشتبه فيهم في قرية الزر بريف دير الزور.

حيث نقلت قناة العالم الإيرانية عن مصادر محلية قولها أن “قسد” نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي”.

The post بعد إغلاقها 3 أيام.. الإدارة الذاتية: فتح المعابر الحدودية مع الحكومة السورية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ