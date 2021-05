فلسطين..سهى عرفات تشكر قائد حركة حماس لهذا السبب

تقدمت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالشكر لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، على حديثه عن “أبو عمار”.

وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مساء ، قائلة: “شكر خاص من صميم القلب للعرفاتي الحمساوي دكتور يحيى السنوار، ما أروعك”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وجاءت تصريحات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، تعليقا على خطاب السنوار، أمس الأربعاء، بشأن تعليقه على نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة: “التحية كل التحية، نقول لأبي عمار، نم قرير العين، فقد قضيتَ وأنت تحاول تطوير قدرات المقاومة للشعب الفلسطيني، فقد أصبح لأبنائك من كتائب القسام والمقاومة مئات الصواريخ”.

وفي الثاني من يناير، أصدرت ، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بياناً بشأن التصريحات التي نشرتها صحيفة إسرائيلية نقلاً عنها، مؤكدةً أن “كل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي”.

وقالت سهى عرفات ، في بيان عبر صفحتها على “إنستغرام”: “أريد أن أوضح شئ مهم للصادقين من أبناء شعبنا.أنا عملت مقابله مع التلفزيون الإسرائيلي في فيلم وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد أسبوع، وكل ما تناقلته الصحافه هو خارج عن سياقه الأصلي.

وأضافت: “أنا أصر أن موضوع أبو عمار لسه عند القضاء ولا استطيع أن اتهم أحد بقتله حتى إسرائيل لأن ليس عندي أي دليل وأيضا ليس عندي دليل ضد حد لحد الآن ولا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسيه كيديه فلسطينيه داخليه من دون دليل قاطع.

وتابعت: “تصريحاتي لم تتغير منذ أن استشهد أبو عمار أنني من دون دليل قاطع لن اتهم أحدا. هذا الذي قلته في المقابله وسأقوله في المقابلات الأخرى.

وختمت: ” قلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا وغيره ولكن هذا الإرهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم أجمع. وبما أن الفيلم وثائقي قلت رأيي إن الانتفاضه غلط كانت لأننا خسرنا كتيرا وحربنا معهم كانت غير متساويه. لن أخاف أن أعطي رأيي حتى أن حرف فالحقيقه ستسطع دائما”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلت عن سهى عرفات ، أن زوجها “أبو عمار مات مسموما بشكل مؤكد، ولكن ليس على يد إسرائيل”.

