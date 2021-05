كشف بنك السودان المركزي، عن موعد المزاد الثاني للنقد الأجنبي، وأوضح أنه سيون يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن بنك السودان عن طرحه في المزاد الثاني لـ50 مليون دولار، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأضح البنك ذلك خلال اللقاء التنويري الخاص بمزادات النقد الأجنبي مع كافة وسائل الإعلام اليوم ببنك السودان.

وسيكون هذا المزاد هو الثاني من نوعه للنقد الأجنبي، بمشاركة المصارف فقط، ويأتي ذلك في إطار إنفاذ سياسة سعر الصرف المرن المدار، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.

وفي ذات السياق كشف بنك السودان المركزي الأربعاء عن الطلبات التي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استلامه (137) طلبًا، وأنه وافق على (66) طلب.

وأصدر بنك السودان تعميمًا صحفيًا أوضح فيه أن السعر الأعلى الذي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي يبلغ (420.06) جنيهًا للدولار، فيما بلغ أقل سعر (401) جنيهًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 40,000,000.0 دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي.

واكد البنك أنه استبعد (71) طلبًا لأنها لم تلتزم بالشروط التي تم وضعها، حيث أنها لم تلتزم بقائمة السلع الضرورية، فضلًا عن تقديم بعض العملاء لطلبات لبنوك أخرى.

وأوضح أن قيمة الطلبات التي تم استلامها تعادل حوالي 46,221,435.1.

وشملت القائمة عدد من السلع من بينها ورق طباعة، قطع غيار ولايات ومعدات، إطارات شاحنات، مولدات كهربائية، حفارات، قطع غيار حافلات سفرية، معدات ورش ومدخلات إنتاج صناعي ومواد بلاستيك وسماد وخام حديد وكلور، صودا كاوية، شاي، كبريت منزلي.

في سياق آخر، كشف وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانيةتلقت مطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى.

هذا وقد قال إبراهيم أن السودان أوفى بغالب شروط البنك الدولي، إلا بعض الشروط الإدارية في بنك السودان ووزارة المالية، بحسب ما جاء في “السوداني”.

وقال وزير مالية السودان “نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.

The post السودان.. مزاد ثاني للنقد الأجنبي الثلاثاء المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ