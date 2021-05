خلاف بين المجرد ورمضان يؤدي لحذف أغنية “انساي” من يوتيوب

قام موقع يوتيوب بحذف أغنية “انساي”، التي أداها الفنانان محمد رمضان وسعد المجرد وذلك بطلب من الأخير بعد نشوب خلافات حول إيرادات الأغنية.

وأفاد كريم أبي ياغي المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الاوسط والخليج العربي، أن محمد رمضان رفض دفع عائدات مشاهدات فيديو كليب “إنساي” على يوتيوب لـ”لمجرد”، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، كما تجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، الذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة “يوتيوب”. بحسب ETبالعربي

وأضاف أبي ياغي ان حذف الفيديو جاء بعد نفاذ صبر المجرد وعقب التشاور مع محاميه.

وبعد حذف الأغنية، احتفل المجرد من خلال نشر مجموعة صور على حسابه الخاص بـ”إنستغرام“.

وفي سياق أخر، أعلن الفنان المصري محمد رمضان، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تبرعه بكامل عائدات أغنيته الجديدة، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك” وعلق فيها: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

وتأتي خطوة رمضان تضامنا مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أعلن الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة بباحة القدس.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان عدد كبير من النجوم في العالم العربي تضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، في فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

