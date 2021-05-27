حمدوك في زيارته جوبا خاطب الجلسة الافتتاحية للحوار وقابل شخصيات رفيعة

اختتم رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك زيارته لجمهورية جنوب السودان بعد تشريفه ومخاطبته الجلسة الافتتاحية للحوار بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

حيث كان في وداعه بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام السودان الفريق توت قلواك

والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جمهورية جنوب السودان بالإنابة الأستاذ مصطفى أحمد المبارك وعدد من أعضاء السفارة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات شملت رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت

ونائبي رئيس جمهورية جنوب السودان السيدة ربيكا قرنق والسيد جيمس واني بالإضافة إلى لقائه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال

القائد عبدالعزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد محمد نور فضلاً عن مشاركته بصفته رئيس الدورة الحالية للايقاد في ورشة صناعة الدستور الدائم لدولة جنوب السودان.

جولة

بدأت جولة التفاوض الرسمية المباشرة بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال اليوم بفندق كراون بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بحضور فريق الوساطة الجنوبية .

وترأس وفد الحكومة الانتقالية في المفاوضات الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي رئيس الوفد الحكومي فيما رأس القائد عبد العزيز الحلو جانب الحركة الشعبية لتحريرالسودان شمال .

وكانت الجلسة الافتتاحية للمفاوضات قد بدأت امس بقاعة الحرية وخاطبها كل من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة الفريق

أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والقائد عبدالعزيز الحلو ورئيس وفد الوساطة الجنوبية الفريق توت قلواك وبحضور إقليمي ودولى .

وتأتي هذه الجولة بعد توقيع اعلان المباديء بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في مارس الماضي

بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والقائد عبدالعزيز الحلو وابدي الطرفان استعدادهما لاستكمال عملية السلام في السودان.