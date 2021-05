مجلس الأمة الكويتي على مقترح مقاطعة إسرائيل

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، على موافقة المجلس على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة دولة إسرائيل، وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأكد رئيس مجلس الأمة أن صيغة الاقتراح بقانون هي الأوفق، وقال: “لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية.. خصوصاً مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ”، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وأكد الغانم على أن “موقف الكويت راسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيته المركزية، مؤكدا أن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، يستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه”.

كما وحيا الغانم من وصفهم بـ”المجاهدين” قائلا: “تحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما واصدر المجلس بياناً أعلن فيه عن تضامنه الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، رفضا للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس.

هذا وأوضح وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد سابقا، بأنهم مع إعادة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

وجدد ناصر المحمد الصباح دعوة بلاده إلى المجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكويت بفحوى خطة السلام قبل إعلانها.

ونوقش في الاجتماع من قبل بعض الأعضاء بحسب ما أوردت “ البوابة ” التداعيات الخاصة بالرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وبيان موقف المجلس من هذه التداعيات.

وشدد وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد على سياسة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية .

وأشار إلى تأكيد الكويت خلال المشاركة في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، واللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي السبت والاثنين الماضيين، على موقفها .

وقال بأنه تلقى اتصالا في 28 يناير الماضي من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حيث كان فحوى الاتصال، إبلاغ الكويت عن الرؤية الأمريكية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها .

