مريم الصادق في جولة افريقية جديدة لتكثيف التواصل مع قادة القارة

توجهت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية اليوم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة تشمل الى جانب نيجيريا غانا، السنغال والنيجر.

وذلك سعياً لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الاولوية المتقدمة التي تشغل السودان

وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الاطراف الثلاثة.

وتلتقي السيدة الوزيرة خلال الجولة الأفريقية برؤساء تلك الدول لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد وصلت السيدة د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والوفد المرافق لها، صباح الامس الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو الجاري إلى مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان،

حيث كان في استقبالها سعادة السيد دينق داو، نائب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وطاقم السفارة السودانية بجمهوية جنوب السودان.

تأتي الزيارة في إطار مشاركة السيدة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية لورشة اتفاق أطراف اتفاق سلام جنوب السودان حول عملية صياغة الدستور الدائم لجنوب السودان

والتي تعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢١م، بتنظيم من آلية المراقبة والتقييم لسلام جنوب السودان (الجميك)، وذلك بصفتها رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد.

واليوم توجهت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية اليوم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة تشمل الى جانب نيجيريا غانا، السنغال والنيجر.

تهنئة

وتقدمت حكومة جمهورية السودان بالتهنئة الخالصة للاتحاد الأفريقي، وحكومات وشعوب القارة الأفريقية بمناسبة ذكرى الإحتفال ب يو افريقيا في 25 مايو 2021،

والذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963 والتي اصبحت تعرف في عام 2002 بالاتحاد الافريقي.

تمثل الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة الجامعة لحكومات دول القارة الأفريقية فرصة للوقوف على الانجازات التي تحققت،

ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق السلام والتطور والنماء تحقيقا لحكم يستند على معايير راسخة ومستنيرة مستمدة من إرث وثقافة وتراث القارة الأفريقية،

مما يجعل من موضوع وشعار العام 2021م “الفنون والثقافة والتراث: رافعات لبناء أفريقيا التي نريد” ذا أهمية ويستند على مرجعيات مستوحاه من تاريخ وثقافة القارة الأفريقية الواردة في ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، الذي اعتمد في الخرطوم في 24 يناير من العام 2006م.

إن حكومة الفترة الانتقالية في السودان، وهي تحتفل بيوم افريقيا، تنتهز هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الأفريقي وقياداته وأجهزته وكافة حكومات وشعوب القارة الأفريقية لوقفتهم الصلبة والشجاعة لنصرة الثورة السودانية المجيدة.

وتتطلع حكومة السودان بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا لمواصلة دعم وتشجيع الشركاء الأفارقة لجهودها في قيادة عملية انتقال ناجحة وسلسة إلى حكم ديمقراطي مستدام مستند على شعار الاتحاد الأفريقي ” حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”