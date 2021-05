1,5 ملايين جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا” تصل المغرب

توصل المغرب,اليوم الخميس بـ1,5 ملايين جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، ، ليواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتوج الحيوي.

حيث حطت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول شركة “لارام”، في مطار محمد الخامس الدولي نواحي الدار البيضاء، على الساعة التاسعة صباحا، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها اليوم.

وفي حدود الساعة الحادية عشر هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة ثانية، للخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها بقية الشحنة من لقاح “سينوفرام”.

كما تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517.808 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاتين جديدتين؛ ليصل المجموع إلى 9131 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة؛ يوم 2 مارس من السنة الماضية.

