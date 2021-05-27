السودان.. المركزي يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الأول ويحدد موعد المزاد الثاني

أعلن بنك السودان المركزي اليوم إن المزاد الثاني سيكون يوم الثلاثاء القادم وسيتم خلاله طرح 50 مليون دولار فيما أعلن مساء الأمس نتيجة المزاد الأول الذي تم صباح أمس الأربعاء بمشاركة 22 مصرفا.

ويعتبر هذا المزاد ثاني مزاد للنقد الأجنبي بمشاركة المصارف فقط إنابة عن عملائها ويمثل الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.

وذلك في إطار إنفاذ بنك السودان المركزي لسياسة سعر الصرف المرن المدار والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار المطلوب في سوق النقد الأجنبي.

نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (1) من بنك السودان المركزي بتاريخ 26 مايو 202.

1- عدد المصارف التي قدمت طلباتها 20

2- عدد الطلبات المستلمة 137

3- عدد الطلبات المقبولة 66

4- عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 66

5- عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط) 71

6- إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 46,221,435.1

7- القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 40,000,000.0 دولار أمريكي

8- إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي

9- أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 420.0639

10- أدنى سعر صرف تم التنفيذ به 401.8520

ملحوظة :

• أسباب إستبعاد بنك السودان المركزي للطلبات : عدم الإلتزام بقائمة السلع الضرورية وتقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف

وفيما ما يلي قائمة السلع :