ليبيا نيوز

الرسوم السياحية والضرائب تتسبب في تشريد 1500 موظف بالسودان

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / موقع المراسل
موقع المراسل
مصدر الخبر / موقع المراسل

قال الأمين المالي لاتحاد وكالات السفر نزار عبد الكريم، إنه تم إغلاق (3) آلاف وكالة سفر، وتشريد أكثر من (1500) موظف عن سوق العمل جراء الخسائر الفادحة التي تعرض لها أصحاب الوكالات، نتيجة زيادة الرسوم السياحية والضرائب التي تفرضها السلطات الحكومية، بجانب تأثير جائحة كورونا على الأوضاع في البلاد.

 وأعلن نزار لـ(الحراك) عن زيادة تجديد الرسوم السياحية من قبل سلطة الطيران المدني من 15 ألف جنيه لـ (70) ألف جنيه، مما أصبح عبئاً إضافياً على ملاك الوكالات، ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الملاك أصبحوا سريحة يشترون الدولار بالسوق الأسود.

الوسوم

الأزمة السودانية الرسوم السياحية والضرائب وكالات السفر

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موقع المراسل

موقع المراسل

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