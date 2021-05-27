مصدر عسكري : الإفراج عن رئيسي الجمهورية والحكومة الانتقاليين في مالي

باماكو 27 مايو 2021 م ( وال )- أعلن مصدر عسكري مالي اليوم الخميس، الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ” باه نداو ” ، ورئيس الحكومة ” مختار وان ” .

ونقلت مصادر إعلامية عن أفراد من عائلتي المسؤولين الماليين، تأكيد خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، قد استقالا من منصبيهما أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما من قبل الجيش المالي مساء الإثنين الماضي، واقتيادهما إلى قاعدة “كاتي” العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما .(وال)

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