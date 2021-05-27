وزير الحكم المحلي يناقش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا آفاق التعاون في مجال الحكم المحلي والإدارة المحلية وتنفيذ مشاريع تنموية

طرابلس 27 مايو 2021 م ( وال )- بحث وزير الحكم المحلي ” بدر الدين التومي ” في اجتماع عقده مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، آفاق التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والإدارة المحلية وتنفيذ مشاريع تنموية بعدد من البلديات.

وتناول الاجتماع مبادرة تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية بالبلديات، وتحسين الخدمات للمواطنين في البلديات التي أطلقتها الوزارة لتنمية 24 بلدية، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية “ANCI”، يتم من خلالها تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية في البلديات، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمة والتنموية خدمة للمواطن .(وال)

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