ياسر العظمة يعلن عن حصوله على الجنسية الإماراتية

صرَّح الفنان السوري الكبير، ياسر العظمة أنه حصل على الجنسية الإماراتية، اليوم، شاكراً القيادة الإماراتية الراعية للفنون والآداب والعلوم.

إذ نشر ياسر العظمة على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلاً: “شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية”.

وتابع العظمة في منشوره قائلاً: “فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات حفظ الله سموه وحفظ شعب الإمارات الشقيق”.

فيما استهل الفنان ياسر العظمة منشوره متغزلاً بالإمارات: ” إنها الإماراتْ … شمسُ الخليجِ الساطعة تحتضنُ المهاراتْ … والمواهبَ المبدعة”.

ومؤخراً حصل عدد من الفنانين والإعلاميين والمبدعين العرب على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، منهم جوزيف عطية، وفاء الكيلاني، تيم حسن، خالد سليم، قصي خولي، ديمة الجندي، نظلي الرواس، شذى حسون، عمر العبداللات، مروان خوري، نجوى كرم، راغب علامة، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، نيللي كريم، إيناس الدغيدي.

ياسر العظمة

ولد الفنان الكبير ياسر العظمة في دمشق عام 1942، وهو ممثل ومؤلف وكاتب ومنتج.

حصدت سلسلة مرايا الكوميدية بأجزائه العديدة، متابعة واسعة في سوريا والعالم العربي، على مدار عقود.

العظمة حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، كان له تجارب مسرحية ناجحة مع الفنانين الكبيرين دريد لحام، ونهاد قلعي، مثل مسرحية “ضيعة تشرين، و “غربة”.

يعود العظمة إلى الساحة الفنية بعد غياب دام ثمان سنوات، من خلال مسلسل جديد بعنوان “السنونو”، كان من المقرر عرضه في رمضان 2021.

إذ أعلن العظمة عن تأخير عرضه عبر فيسبوك قائلاً: “كم كان جميلا أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعدا جميلا متفائلا، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله”.

ويأتي منح ياسر العظمة الجنسية الإماراتية في إطار قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، منح جنسيتها للمبدعين والمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وغيرهم من الأسماء الفاعلة والمؤثرة في المجتمع.

يُعد ياسر العظمة بذلك ثاني فنان سوري يحصل على الجنسية الإماراتية بعد مواطنه الفنان مازن الناطور.

