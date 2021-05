وزارة الخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري لأزمة سد النهضة

صرحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث -مساء أمس الأربعاء- إن المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي يجري مشاورات حاليا مع كل من مصر وإثيوبيا والسودان بهدف الوصول إلى حل مناسب توافق عليه الأطراف الثلاثة بالمفاوضات وتحقيق تسوية سياسية.

كما أوضحت جيرالدين غريفيث -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة “صدى البلد”- أن الإدارة الأميركية تدرك وجود مخاوف حقيقية لدى الأطراف الثلاثة، وبالتالي تكرس أميركا جهودها الدبلوماسية للوصول لحل بموافقة الدول الثلاث.

وكان لافتا أن المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية أكدت -ردا على سؤال لموسى- أنه ليس هناك حل للأزمة عبر الضغط أو التدخل أو الحل العسكري، مؤكدة أن المشاورات الدبلوماسية ستستمر من أجل شعوب المنطقة والتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي.

في المقابل كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعتبر أن مياه النيل تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، كما تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن أن مصر قد تضطر للقيام بضربة عسكرية للسد إذا لم ينجح مسار المفاوضات.

وأقر السيسي في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، إن أخذ قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابله رد مزلزل يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بكاملها، وأنه لا أحد يتصور أنه بعيد عن قدرة مصر.

من جهته تحدث الإعلامي المقرب من النظام معتز عبدالفتاح، مؤخرا عن 3 سيناريوهات للتصرف في حال أصرت إثيوبيا على موقفها، منها اثنان ينطويان على خيار عسكري أحدهما يتمثل في حرب شاملة والآخر في ضرب السد.

ورفضت غريفيث -في المداخلة- الكشف عن موقف الخارجية الأميركية إذا رفضت إثيوبيا الطرح الأميركي واستمرت في التصرف بشكل منفرد، وقالت “لن ندخل في فرضيات”، مضيفة أن ما يهم في اللحظة الحالية هو التوصل لحل سلمي ودبلوماسي لهذا الملف، على حد قولها.

