صور جديدة لمناورات “حماة النيل” التي تجريها مصر والسودان

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، مزيدا من المعلومات عن فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني”حماة النيل”، الذي يتم تنفيذه بدولة السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

حيث صرح المتحدث في بيان رسمي إن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية. والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وصرحت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات .المشتركة في التدريب قامت بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية. “والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة،. وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر”.

مضيفة: “ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

كما یھدف التدریب المشترك “حماة النيل” إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات. وكذا تطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة.

ويأتي التدريب استكمالا لسلسلة التدريبات السابقة مثل “نسور النيل1″، و”نسور النيل 2”.

إلى أن شهر مايو كان حافلا للقوات المسلحة المصرية، التي خاضت تدريبات ومناورات برية وبحرية وجوية،. مع دول عربية وأجنبية، في جهود مكثفة لتطوير مهاراوقواته.

