تونس تعلن عن وديعة ليبية بالعملة الصعبة لدعم الاقتصاد التونسي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس محمد الطرابلسي، عن نية ليبيا منح بلاده وديعة مالية سيتم إيداعها في البنك المركزي التونسي تُقدر بمليار يورو.

وأشار الطرابلسي في تصريح له لإحدى الصحف المحلية، أن الوديعة الليبية يترفع من احتياطات بلاده من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد في وجه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، على حد تعبيره.

وشدد الوزير التونسي على أهمية زيارة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إلى العاصمة الليبية طرابلس، ووصفها بأنها تمكنت من كسر الجليد في العلاقات المشتركة كما تم خلالها اتخاذ قرارات تهم البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين المشيشي والدبيبة أفاد الأخير: “لن نترك تونس وحيدة تواجه الظروف الاقتصادية التي انتجتها جائحة كورونا وما خلفته الظروف السياسية والأمنية في المنطقة من تأثير عليها، بل سنقوم بعون الله بكل الخطوات الضرورية لمساعدة اشقائنا”.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 8,9% عام 2020.

فبعد سنوات من الركود الاقتصادي، تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس بشكل دراماتيكي، فقد وصل دينها الخارجي الى السقف الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالى 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى إعلان الدبيبة أنه ستتم “تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا” وكذلك “رفع القيود على فتح الاعتمادات لتسهيل دخول البضائع التونسية عبر المنافذ البرية”.

كما وقع المسؤولان اتفاقا متعدد البنود من أجل “زيادة تيسير التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين كما يشمل تفعيل اتفاقات خاصة بالنقل البحري والبري”.

وبدوره أكد رئيس الوزراء أن “مناخ تونس الاستثماري مشجع ونرحب بكافة المستثمرين، والمواطن الليبي لديه مكانة خاصة”.

وأكد الطرابلسي على أن السوق الليبية مفتوحة أمام كل التونسيين من كافة الاختصاصات خاصة السياحية والفندقية والتمريض بالإضافة إلى الحرف والمهن الصناعية.

واستمراراً لنهج تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين سيلبي الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد لزيارة رسمية إلى بلاده خلال الفترة ما بين 29 و 31 مايو الجاري.

إذ أعلنت رئاسة الجمهورية، عن توجيه الرئيس قيس سعيّد، دعوة إلى إلى الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لزيارة تونس.

وأوضح بيان الرئاسة، إن زيارة المنفي تأتي في إطار “تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات”.

