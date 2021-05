نبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القادة الإسرائيليين من أن إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية سيزيد من المواجهات في المسجد الأقصى وسيعيد التوتر والصراع والحرب.

وتابع بلينكن، في مقابلة مع موقع أكسيوس، أن إدارة بايدن لم تركز كثيرا على العملية السلمية “لأن الظروف لم تكن مواتية لتحقيق أي تقدم خاصة في ظل عملية تشكيل حكومة إسرائيلية وتأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية”.

وكان قيام مستوطنين متطرفين بمحاولة إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، قبل أيام قليلة، وراء اندلاع اضطرابات كبيرة في القدس.

كما أشعلت الاضطرابات في القدس والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصدرت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق، الثلاثاء، أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.

كما أمرت المحكمة العليا المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبلت بتحديد موقفه خلال أسبوعين “حتى 8 يونيو” بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح، حيث كان من المفترض أن يتم في 5 مايو وتم تأجيله بناء على طلب المستشار.

The post وزير خارجية أميركا يحذر إسرائيل بشأن “إجلاء العائلات الفلسطينية” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ