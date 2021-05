نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 تُفيد بفوز الأسد بنسبة95.1%

أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين.

السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

وكانت قد صرحت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، عن انتهاء اللجان القضائية الفرعية في أغلب المحافظات من عمليات فرز أصوات الناخبين للخلوص غلى نتائج الانتخابات الرئاسية السورية النهائية وإعلانها لعموم السوريين فيما تستمر عملية الفرز في بعض المحافظات.

وأشارت اللجنة في تصريحها إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستعمل على جمع عدد أصوات الناخبين في الداخل بعد انتهاء عمليات الفرز في المحافظات السورية، مع عدد أصوات الناخبين في الخارج التي سلَّمها وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد قبل أيام للجنة.

ليصار بعد ذلك إلى تنظيم محضر نهائي يرفع إلى المحكمة الدستورية العليا يحتوي على نتائج الانتخابات الرئالسية السورية.

تعم المدن والمحافظات السورية حاليا احتفالات جماهيرية ضخمة في الساحات والحدائق العامة بمناسبة إنجاز الاستحقاق الدستوري، ويهتف الحاضرون للرئيس السوري بشار الأسد وسط توقعات كبيرة أن يكون هو الرابح في نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، بعد التأييد الشعبي والمسيرات الضخمة التي خرجت احتفالاً بالانتخابات وتأييداً للأسد والتي أذهلت الدول الغربية المعادية لسوريا.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي مدد عقوباته الجائرة على الشعب السوري بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وقبل أن يتم اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، وهو ما يدل على رفض الاتحاد الأوروبي لنهوض سوريا وتعافيها من الحرب الجائءرة التي طالتها على مدار 10 سنوات ولا تزال مستمرة في الشمال السوري والبادية.

وكان قد أعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، في وقت سابق، عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية.

وقال رحمون، إن عدد الذين يحق لهم الانتخاب داخل البلاد هو 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين.

