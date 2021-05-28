فلسطين .. تفاؤل كبير من تشكيل لجنة أممية تبحث جرائم إسرائيل

نال قرار تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الصادر من جمعية الأمم المتحدة دعماً و تأييداً من قبل المواطنين و الجمعيات داخل فلسطين و خارجها.

حيث قال عمار الدويك، المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ” لجنة التحقيق ذات ولاية زمنية مفتوحة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت على جانبي الخط الأخضر، وهذا يحدث للمرة الأولى”.

و أوضح أن اللجنة ستكون معنية في النظر بجرائم الاحتلال ” ذات البعد العنصري ” التي ارتكبت في فلسطين داخل الخط الاخضر ، و ليس فقط جرائم الحرب الأخيرة ، وفقاً للأناضول .

و أبدى الدويك تفاؤله من عمل اللجنة الأممية القائم على ” تحديد الجذور والأسباب التي تقف خلف المشكلة، في تلميح واضح لموضوع إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصري”.

و بدوره قال شعوان جبارين ، مدير مؤسسة القانون من أجل الإنسان ، أن ” هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق يعد قرار إنشاء جسم دولي مستمر حتى إنهاء الاحتلال، وهذه سابقة”.

و أشار إلى أنه لأول مرة على الإطلاق تشكل لجنة تحقيق وتُحقق في إسرائيل ، و ” هذا سينبش موضوع الأبارتهايد والتمييز العنصري الذي يواجهه أبناء شعبنا بالداخل ” .

أعلن رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، اليوم الجمعة، ترحيبه بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طيلة الأيام الإحدى عشر الماضية.

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن الحرب في الأيام الماضة كلفت غزة خسائر كبيرة ، موضحاً أن هذه الفترة شهدت إبادة أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ.

بالإضافة إلى إصابة المئات، هذا إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية.

يذكر أن الجهود الدولية التي بُذلت في الفترة الماضية قادتها جمهورية مصر العربية، بهدف وقف العدوان على أهالي غزة.

كما عبر اشتية عن شكره لكل الدول التي استجابت لدعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال الأيام الأولى، لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

بالإضافة لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان على غزة.

هذا وقد أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بكلمات مندوبي الدول الصديقة والشقيقة التي عبرت عن رفضها لما يحدث في غزة من قبل الإسرائيلين.

لا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان، هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

The post فلسطين .. تفاؤل كبير من تشكيل لجنة أممية تبحث جرائم إسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

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