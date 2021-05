مصر.. غرف عزل لمصابي «الفطر الأسود» وبدء تطعيم المواطنين في المنازل

قامت مصر، أمس، باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة «الفطر الأسود» ، في حين بدأت وزارة الصحة «توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس (كورونا) بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيراً عليهم، في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس».

وسجلت إصابات «كوفيد – 19» بمصر 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و43 حالة وفاة جديدة بحسب وزارة الصحة المصرية.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيلها في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 257275 من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي للبلاد، أنه «تم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة ب «الفطر الأسود» في مستشفى النجيلة بالمحافظة».

وأشار وكيل مديرية الصحة بمطروح، محمد علي، إلى أنه «تلقى تعليمات من وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة للعزل كإجراء احترازي استباقي»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «الطواقم الطبية على علم بطريقة التعامل مع حالات (الفطر الأسود)»، مشيراً إلى أن «(الفطر الأسود) موجود منذ فترات طويلة؛ لكن ينشط في الحالات التي تعاني من ضعف حاد في جهاز المناعة نتيجة استخدام المضادات الحيوية بكثرة».

وتشير وزارة الصحة إلى أن «هذه التجهيزات جاءت في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والاستعداد التام لأي فيروس أو أي أمراض معدية». وكشفت «الصحة» عن طرق علاج المصابين بـ«الفطر الأسود»، حيث «يتم العلاج بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي كامل، وفترة العلاج من 4 لـ6 أسابيع».

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء أول من أمس «توفير خدمات التطعيم باللقاح بالمنازل للمواطنين».

وأوضحت وزارة الصحة أن «المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير اللقاح لهم بالمنازل، هم (المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات، وضمور النخاع الشوكي، ومرضى التصلب المتعدد، ومرضى الوهن العضلي)».

وبحسب المتحدث الرسمي للصحة المصرية، خالد مجاهد، فإن «التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على منح اللقاحات، وتم توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة لتطعيمهم باللقاح»، لافتاً إلى أنه «تم تخصيص 27 مركزاً من ضمن المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقي اللقاحات بالمنازل»، موضحاً أنه «بعد استقبال طلبات المواطنين، يتم تعديل أماكن تلقي اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائياً من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح بالمنازل لمديري المراكز للتواصل معهم لتوفير اللقاح بالمنزل لهم، وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية»

The post مصر.. غرف عزل لمصابي «الفطر الأسود» وبدء تطعيم المواطنين في المنازل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ