الخارجية القطرية تؤكد تمسكها بمقاطعة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

شدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وزير الخارجية القطرية ، على تمسك بلاده بالموقف الداعم للقضية الفلسطينية و الرافض لأي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي .

حيث أوضح وزير الخارجية القطرية أن الدوحة لن تضع يدها بيد إسرائيل قبل أن يحصل أي تطور في عملية السلام لصالح أبناء فلسطين .

و أكد آل ثاني على أن “لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تريد الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى السلام” ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا ويسند إلى قطر دورها الكبير و الأساسي على أرض الواقع في غزة ، إذ أنها تمتلك جمعيات فاعلة داخل القطاع في كافة المجالات الحياتية ، إضافة إلى دعمها المالي الكبير للمقاونة و الفلسطينيين .

ومن جانيه ، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،إسماعيل هنية،عن امتنانه لأمير قطر لتخصيص 500 مليون دولار من الجانب القطري للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال هنية في تصريح له أنه ” تلقينا اليوم الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل”.

ليتابع قوله إننا “نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار”.

و في وقت سابق ، أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن دولته مازالت تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد جاء التأكيد القطري خلال اتصال هاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين آل ثاني وعباس مناقشة أبرز التطورات في الوضع الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية : “اطلع أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة، من الرئيس عباس، الذي أعرب عن شكره لدور دولة قطر وجهودها الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة”.

