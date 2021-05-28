أعلنت وزارة الصحة في مصر في تقريرها الطبي عن تسجيل 54 حالة وفاة ، إضافة إلى 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

و أكد المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 258407 “، وفقاً لروسيا اليوم .

أوضح مجاهد أنه تم رصد 54 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13591 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 14904 حالة” .

و بالنسبة لأعداد حالات الشفاء ، فقد أسار مجاهد إلى أن الصحة سجلت ارتفاعاً في حالات الشفاء التي وصلت إلى 189476 حالة ، بعد تسجيل 909 يوم أمس الخميس .

و في السياق الطبي ، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أنه لايوجد حالات إصابة بفيروس كورونا السلالة الهندية في مصر حتى الآن.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” أن:” إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين”.

وعند سؤالها بحقيقه اصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت:” أن الخبر تم تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته”.

وشددت القصير على:”ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن:” الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة”

وأكدت ايضا:” أن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا”.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، قد اكد أن جميع اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ في مصر، “آمنة وذات جودة”.

وقال ياسين موضحاً: “نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ”.

و بدوره قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

The post كورونا مصر .. الصحة تكشف عن 1132 إصابة و 54 وفاة appeared first on Souk Ukkaz News.

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