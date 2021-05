مرعي : الأسد صمد خلال 10 أعوام و من الطبيعي أن يفوز بالانتخابات

عبر المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية في سوريا محمود مرعي عن رأيه في النتائج التي صدرت ليلة أمس الخميس معلنةً فوز بشار الأسد بولاية جديدة .

حيث قال في تصريح له أنه يحترم إرادة الشعب السوري الذي عبر عن رغبته بالتجديد للرئيس الأسد ، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يفوز الأسد بالانتخابات ، وفقأً لروسيا اليوم .

و أوضح مرعي أنه ” من خلال المشاركة بالانتخابات فقد فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية”.

و بين أن الهدف هو ” تطوير سوريا و تغيير بنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي” ، موضحاً أن هذا ” أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها” .

و يذكر أن محمود مرعي حل في المركز الثاني بنسبة 3.3 % من الأصوات ، خلفه أتى عبدالله سلوم عبدالله بنسبة 1.5 % ،سبقهما الرئي الحالي بشار الأسد بنسبة 95.1 % .

و مساء أمس ، أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي ، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

و أوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين.

السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

