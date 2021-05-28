لجنة اللقاحات في لبنان تؤكد اقتراب دفعات جديدة من لقاح فايزر

أكد عبد الرحمن البزري ، رئيس لجنة اللقاحات المضادة لكورونا في لبنان ، أن وزارة الصحة ستستلم خلال الأيام القادمة كميات كبيرة من لقاح فايزر .

و نقلت قناة العالم عن البزري تصريحه الذي قال فيه أن مطار بيروت سيستقبل الطائرات المحملة بلقاح فايزر خلال اليومين القادمين .

و أوضح رئيس لجنة اللقاحات أن الكميات المستوردة ” ستؤدّي إلى تسريع وتفعيل عمليات التلقيح ، التي يقابلها ارتفاع كبير بأعداد المصابين ” .

و أشار إلى أن ” الحكومة ستضطر إلى إنشاء مراكز إضافية مؤقتة وتعزيز المراكز الحالية، وزيادة كمية اللقاحات المتوفرة فيها ” .

وزير الصحة اللبناني بلهجة غاضبة: ’أنا مش زبون عندكم

هاجم وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا إلى أن الأدوية والحليب مقطوعه ومخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها

وجاء ذلك خلال تغريدة كتب فيها وزير الصحة اللبناني: “منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً ونهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها”.

وتابع قائلا: “أنا مش زبون عندكم، ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية، خلصنا بقى”، وفقا لموقع روسيا اليوم

إضراب عام في لبنان احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي والمعيشي

وفي سياق انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، قام محتجون في لبنان، امس الأربعاء، بتنظيم إضراب عام احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي وصل إليها بلدهم.

وذكرت وكالات أنباء، اليوم الأربعاء، أن الإضراب العام ترافق مع تحركات احتجاجية في عدد من المناطق، للمطالبة بتشكيل حكومة وتحسين الأجور والوضع المعيشي، في البلاد.

وشمل الإضراب عدداً من الإدارات اللبنانية، وقطع الطرق الرئيسة، واعتصامات في المؤسسات العامة والخاصة في بيروت وبقية المحافظات، واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية ومراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويعاني لبنان من أكثر من عام من أسوأ ازمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتفاقمت الأزمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس/ آب عام 2020.

The post لجنة اللقاحات في لبنان تؤكد اقتراب دفعات جديدة من لقاح فايزر appeared first on Souk Ukkaz News.

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