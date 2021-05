الليرة السورية مقابل الدولار و العملات المحلية و الأجنبية

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3210 ليرة للمبيع ، مقابل 3140 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3916 مقابل اليورو ، و 857 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10693 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 874 ، بينما سجل الجنيه المصري 205 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصل سعرها 377 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 146,514 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 170,832 ليرة للغرام الواحد .

و يرى بعض المحللون الاقتصاديون أن قيمة الليرة ستنخفض بعض الانتخابات بشكل كبير ، إذ سيتخطى الدولار حاجز الـ 4000 ليرة سورية .

و يرجح السبب إلى أن الحكومة السورية حاولت تثبيت سعر الصرف خلال الفترة الفائتة و السيطرة بعض الشيء على السوق الموازية ، مما يتطلب منها ضخ كميات هائلة من القطع الأجنبيو هو الأمر الذي لن تستطيع متابعته في ظل الوضع الاقتصادي الحالي .

نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 تُفيد بفوز الأسد بنسبة95.1%

أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين.

السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

