حزب الله يكشف عن تطورات الحالة الصحية لحسن نصرالله

كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، خلال حوار تلفزيوني، عن أخر المستجدات الصحية للأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وأكد قاسم أن صحة نصر الله “جيدة وهو بخير”، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ “عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر”.

وأوضح، “أصيب السيد نصر الله بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية، وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها، أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.

يأتي ذلك على خلفية استنتاج لمسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين خلص إلى إن نصرالله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان يعاني خلالها من صعوبة التنفس ومن السعال.

وكان جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، قد طمأن قبل يومين، عبر حسابه على “تويتر” المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من حساسية فقط .

وجاء ذلك عقب ظهور حسن نصرالله، مساء الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، حيث أصيب بسعال شديد ووجد صعوبه في التحدث، كما بدأ منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

وقال امين حزب الله خلال كلمته في “عيد المقاومة والتحرير”: “أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب”.

ليتساءل عدد من الناشطين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان سبب القيادي بحزب الله اذا كان يعود لإصابته بفيروس “كورونا”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أسباب عدم ظهوره علانية منذ “يوم القدس”، قائلاً أنه تغيب عن الظهور لأسباب صحية.

وصرح الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمته: “بتنا من الآن نحتفل في أيار (مايو) بانتصارين عظيمين؛ 25 أيار 2000، و21 أيار 2021 الانتصار في غزة”، بحسب قناة “الميادين”.

هذا وتطرق نصر الله في كلمته إلى المواجهة العسكرية بين الفصائل المسلحة الفلسطينية وإسرائيل، حيث أكد أن المقاومة الفلسطينية “تألقت” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب سبوتنيك.

