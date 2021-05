إيران تهنأ الرئيس بشار الأسد والشعب السوري على نجاح الانتخابات

هنأت إيران، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري الصامد على أنتصارهم الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك بيان وزارة الخارجية الإيرانية والذي قالت فيه أن “إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري هي خطوة مهمة لإرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة الإعمار والازدهار في هذا البلد”.

كما أردفت “إن جمهورية إيران الإسلامية، مع احترامها لقرار الشعب السوري، تدعم حق الشعب السوري في تقرير المصير ومستقبل ذلك البلد دون أي تدخل خارجي”.

لتشير إلى أن ” إيران تهنئ الرئيس الأسد والشعب السوري الصامد على انتصارهم الحاسم في هذه الانتخابات”.

وفي الأمس كان قد أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي ، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين ،السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

وكانت قد صرحت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، في وقت سابق من يوم أمس ، عن انتهاء اللجان القضائية الفرعية في أغلب المحافظات من عمليات فرز أصوات الناخبين للخلوص غلى نتائج الانتخابات الرئاسية السورية النهائية وإعلانها لعموم السوريين فيما تستمر عملية الفرز في بعض المحافظات.

