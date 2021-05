مطار بغداد الدولي ينجو من هجوم وشيك بعد العثور على منصة صواريخ

كشفت مصادر أمنية في العاصمة العراقية عن إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي بعد عثور القوات الأمنية على منصة إطلاق صواريخ مُعدة لتنفيذه.

صرح مصدر من خلية الإعلام الأمني أن: “قوة أمنية تمكنت من إحباط هجوم كان معداً له، سلفاً لاستهداف مطار بغداد الدولي، انطلاق من منطقة حي الجهاد، بصواريخ الكاتيوشا، حيث تقع هناك قاعدة صغيرة لقوات التحالف الدولي“.

وأردف المصدر، أن “القوة الأمنية تحركت بعد ورود معلومات استخبارية، دقيقة عن وجود تحركات مشبوهة، في منطقة الحادث، ليتم بعدها صدور أوامر من القيادات بالتحرك الفوري، وضبط الصواريخ في منطقة حي الجهاد القريبة من المطار”.

بدورها خلية الإعلام الأمني صرَّحت عن ضبط القوات العراقية لتلك المنصة ورفعها دون خسائر، وأصدرت بياناً جاء فيه إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، من ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة”.

وأضافت الخلية أن “الصواريخ كانت معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد، تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي” ولم يذكر البيان فيما إذا كان المطار هو المستهدف من المنصة.

الجدير بالذكر أن قاعدة فكتوريا، التابعة للتحالف الدولي، الواقعة داخل المطار، تتعرض إلى هجوم مستمر، باستخدام صواريخ الكاتيوشا، كما تعلن فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران مسؤوليتها عن تلك الاستهدافات المتكررة في إطار سعي تلك الفصائل إلى إخراج الجنود الأمريكيين من العراق.

مطار بغداد الدولي يتعرض لهجوم صاروخي

أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية أن مطار بغداد تعرض في 2 مايو الجاري، لهجوم صاروخي بهدف استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي قرب المطار.

إذ سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد وسقط أحدهما ضمن حدود القاعدة العسكرية في مطار بغداد الدولي، فيما تصدت الدفاعات الجوية العراقية للصاروخ الثاني.

ونقلت وسائل الإعلام نبأ سماع صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد، وقت وقوع الهجوم الصاروخي، ولا يزال مصدر الصواريخ مجهول حتى اللحظة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتحدث مصدر أمني للسومرية نيوز إن “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي”، وأكد أن “منظومة ال C-rm تصدت لأحد الصواريخ والثاني سقط ضمن المحيط العسكري”.

فيما تناقلت مصادر أخرى أن المطار تعرض لقصف بخمسة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي في مطار بغداد الدولي.

