المنقوش: توصلت مع وزيرا خارجية إيطاليا وألمانيا والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار  إلى الكثير من الحلول  العملية بشأن تأمين الحدود الجنوبية وملف الهجرة

طرابلس 28 مايو 2021 (وال)- أكدت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أن الهجرة غير الشرعية هي قصة حزينة ومشكلة إنسانية، وأيضًا أمنية واقتصادية يُعانيها أولا المهاجرين الذين يعانون الويل بهدف البحث عن سُبل أفضل ومستقبل لأولادهم .

وقالت المنقوش – في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم الجمعة بطرابلس مع وزيرا خارجية إيطاليا ألمانيا والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الذين وصلوا اليوم إلى ليبيا، إن “السؤال الكبير الذي يطرح ما هي أولويات ليبيا في هذه المرحلة، كدولة تجد طريقها نحو الأمان والسلام والاستقرار، باعتبارنا نحن أكثر من يُعاني من تبعات الهجرة غير الشرعية، والذي يتطلب منا إتباع إستراتيجية شمولية لهذه المشكلة” .

وأضافت المنقوش أن اجتماعها اليوم مع الوفد الأوروبي، قد لمست جدية من الرئيس المفوض للاتحاد الأوروبي ووزيرا الخارجية الألماني والإيطالي، بالحديث باهتمام شديد حول هذا الموضوع الحساس والشائك.

وأشارت المنقوش إلى أن عدم انضمام ليبيا لاتفاقية المهاجرين في العام 1951، وعدم التزامها قانونيًا تجاهها، لكن ليبيا لم تتخلى يومًا عن التزامها الإنساني نحو هذه المشكلة.

وكشفت المنقوش على التوصل إلى الكثير من الحلول العملية خلال المباحثات، سيكون لها تأثير ايجابي على ليبيا ودول الجوار وأوروبا، منها تأمين الحدود الجنوبية ولها الأولوية في ذلك مع الحصول على الدعم من الاتحاد الأوروبي بالموارد والتقنيات لحماية الجنوب الليبي الذي يُعد ممرًا للمهاجرين .

وأعلنت المنقوش استعداد بلادها للمساهمة في عودة المهاجرين إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، باعتبار إن ليبيا بلد عبور وهو ما يأتي ضمن الحلول الإنسانية لهذه المشكلة . (وال)

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