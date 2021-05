الرئيس الفنزويلي يهنئ نظيره السوري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الفزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، نظيره السوري بشار الأسد، بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها بنسبة 95.1%.

وقال مادورو في برقية، أرسلها إلى الأسد، اليوم الجمعة، إنه “بالنيابة عن الشعب والحكومة في فنزويلا أهنئ الشعب السوري والرئيس الأسد بنتائج الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي، إن “الانتخابات الرئاسية شكلت انتصاراً للسلام والسيادة الوطنية السورية على الحرب الشرسة المفروضة على الشعب السوري الشقيق الذي قاوم بقيادة الرئيس بشار الأسد بكرامة ووطنية مثيرين للإعجاب أهوال وأطماع القوى الامبريالية والجماعات الإرهابية التي حاولت اخضاعه دون جدوى”.

وتابع الرئيس الفنزويلي، قائلاً: إن “الإقبال الجماهيري على التصويت رسالة صريحة بالرفض الشعبي للأجندات المزعومة للقوى الإمبراطورية”، مؤكداً مادورو ”دعم فنزويلا الراسخ لسوريا الشقيقة واستعدادها لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي والاسهام في رخاء كلا الشعبين وتوطيد سيادة وتقرير المستقبل لكلا البلدين”، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي، أمس الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

