التحالف العربي يتصدى لمسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمني والذي تقوده السعودية عن تصدي دفاعاته لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وأكد التحالف العربي أنه تمكن من تدمير الهدف المعادي الذي أطلقه الحوثيون لاستهداف المملكة العربية السعودية.

وفي بيان أصدره التحالف اليوم أشار إلى أن “المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وشدد بيان التحالف بقيادة السعودية قائلاً: “أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

تواصل جماعة أنصار الله استهدافاتها لمناطق الآمنيني في السعودية رداً على مساندة قوات التحالف للقوات الشرعية في اليمن.

تأتي الهجمات الحوثية ترجمة لرفض الجماعة لمحاولة حل الصراع في اليمن.

فقد تمثلت محاولات تقويض الحلول السلمية مؤخراً برفض الجماعة للمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار.

إلى ذلك، نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ما يتم تداوله من أنباء عن إقامة قواعد لقوات دولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن.

وأفاد مصدر مسؤول في التحالف أنه: “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف”.

وأضاف المصدر المسؤول أن التجهيزات المتواجدة في الجزيرتين هي لخدمة قوات الحكومة اليمنية، المعترف وقوات التحالف العربي في التصدي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحماية الملاحة البحرية ومساندة قوات الساحل الغربي.

وأكد التحالف العربي إن التجهيزات في جزيرة ميون كلها خاضعة لسيطرة قيادة التحالف العربي، خدمةً لمهام قوات الشرعية وقوات التحالف في اليمن.

وشدد التحالف على أن الجهود الإماراتية الحالية تتركز مع قوات التحالف وتشاركه في التصدي جواً للمليشيات الحوثية دفاعاً عن مأرب.

وتابع التحالف العربي أنه يحترم سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وأن ذلك الاحترام يندرج ضمن المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

يأتي تعليق التحالف هذا على خلفية التقرير الذي نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، والذي لاقى ردود أفعال كبيرة، إذ زعم التقرير أنه يجري بناء قاعدة جوية غامضة في جزيرة ميون تابعة لقوات الإمارات.

