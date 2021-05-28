الدبيبة يستقبل وزيري خارجية ايطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

طرابلس 28 مايو 2021 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبد الحميد الدبيبة» ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة طرابلس، وفدًا أوروبيًا ضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو, ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو, ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «اوليفر فاريلي», بحضور وزراء الخارجية ، والداخلية ، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية .

هذا وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, والتي من أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية، للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. (وال)

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