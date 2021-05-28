ألمانيا تعترف رسميًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في ناميبيا إبّان الحقبة الاستعمارية

برلين 28 مايو 2021 (وال)- اعترفت ألمانيا رسميًا بأن قواتها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في ناميبيا، وذلك إبّان الحقبة التي استعمرت فيها ألمانيا هذه الدولة الإفريقية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب سنوات من المفاوضات بين ألمانيا وناميبيا، حيث وافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات مالية .

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم الجمعة: “في ضوء مسؤوليات ألمانيا التاريخية والأخلاقية، سنطلب الصفح والمغفرة من ناميبيا عمومًا وأحفاد الضحايا خصوصًا”. (وال)

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